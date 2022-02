Türkise schießen sich in Inseraten-Causa auf SPÖ ein

Die ÖVP, der in der Inseraten-Causa die Manipulation von Umfragen in der Vergangenheit vorgeworfen wird, sieht sowohl die Bundes-SPÖ als auch die burgenländische Landespartei durch die Aussagen Beinschabs belastet. Jener Mitarbeiter, der laut der Meinungsforscherin in der Vergangenheit Umfragen zu Gunsten der SPÖ manipuliert haben soll, arbeitet nämlich seit Mitte 2020 für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Sachslehner bezeichnete ihn auch als ehemaligen "Vertrauensmann des verurteilten Dirty-Campaigning-Beraters Tal Silberstein".

Die Volkspartei habe sich "zu jeder Zeit einhundertprozentig an der Aufklärung aller Vorwürfe" beteiligt, konstatierte Sachslehner und sieht diese - wie auch der hauptbetroffene ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz - durch die Aussagen Beinschabs "endlich in Luft aufgelöst". Nun erwarte man auch von der SPÖ, "dass sie ihre Verantwortung ernst nimmt und die schwerwiegenden Vorwürfe gegen die eigene Partei aufklärt", befindet die ÖVP-Generalsekretärin.

Unterstützung erhielt Sachslehner durch den burgenländischen ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas, der Landeshauptmann Doskozil ebenfalls in einer "Umfragen-Affäre" angekommen sieht.

SPÖ ortet "Ablenkungsmanöver"

Ein wildes "Um-sich-Schlagen nach dem klassischen ÖVP-Muster 'tricksen, tarnen, täuschen'" und damit ein reines Ablenkungsmanöver sieht SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in den Vorwürfen der Türkisen. Der wiederholte Versuch, die SPÖ mit den Vorwürfen rund um das "Projekt Ballhausplatz" in Verbindung zu bringen, sei "völlig absurd".

„Es war völlig klar, dass die ÖVP im Vorfeld des ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, der nächste Woche beginnt, versuchen wird, alle anderen mit Dreck zu bewerfen", betont auch SPÖ-Landesgeschäftsfsührer Roland Fürst. "Das sind plumpe und durchsichtige Ablenkungsmanöver von der größten Korruptions-Affäre in der zweiten Republik. Man findet ja fast keinen ÖVP-Spitzenpolitiker, hinter dem nicht die Justiz her ist. Sachsehner und Fazekas sollen einfach die Zeitungen heute lesen, dort ist klar zu entnehmen, dass nichts an den Vorwürfen dran ist. Aber es ist bezeichnend, dass die ÖVP Burgenland als einzige Landesorganisation das System Kurz noch immer verteidigt und die bittere Realität nicht wahrhaben will."