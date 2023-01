Schlager Frankreich im Handball-WM-Viertelfinale gegen Deutschland

Deutschland unterlag Norwegen Foto: APA/dpa

R ekord-Weltmeister Frankreich trifft im Viertelfinale der Handball-WM in Schweden und Polen auf Deutschland. Durch die 26:28-Niederlage der Deutschen am Montagabend in Katowice zum Ende der Hauptrunde gegen Norwegen kommt es zu dem Schlagerspiel. Die Norweger bekommen es indes mit dem EM-Zweiten Spanien zu tun. Die weiteren Duelle im Viertelfinale lauten Schweden gegen Ägypten und Dänemark gegen Ungarn.