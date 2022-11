Fußball Schlager schießt Leipzig zu Sieg - Bayern besiegen Schalke

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Schlager (Mitte) wird für sein Siegestor bejubelt Foto: APA/dpa

R B Leipzig hat in seinem letzten Spiel vor der Winterpause seine Siegesserie fortgesetzt und zumindest vorübergehend den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der deutschen Fußball-Bundesliga geschafft. Beim 2:1-Auswärtssieg des Pokalsiegers am Samstag bei Werder Bremen erzielte ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager in der 71. Minute das Siegestor. Leipzig hat sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern München, der auf Schalke 2:0 gewann.