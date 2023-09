Fußball Schlager schoss Leipzig zu Champions-League-Auftaktsieg

Xaver Schlager jubelt über ein seltenes Erfolgserlebnis Foto: APA/AFP

M it seinem ersten Champions-League-Tor hat Xaver Schlager RB Leipzig zum 3:1-Auftaktsieg in Bern geschossen. Der ÖFB-Teamspieler ebnete dem deutschen Bundesligisten mit einem präzisen Distanzschuss zum 2:1 (73.) den Weg, der Ex-Salzburger Benjamin Sesko besorgte die Entscheidung (92.). Im zweiten Eröffnungsspiel der Fußball-Königsklasse 2023/24 trennten sich am Dienstag Milan und Newcastle United torlos.