Investor Wolf wird MAN-Werk in Steyr übernehmen .

Der Investor Siegfried Wolf wird doch das von der Schließung bedrohte Lkw-Werk von MAN in Steyr übernehmen. Der ehemalige Magna-Chef und MAN haben am Donnerstag in München den Verkauf besiegelt, bestätigte der MAN-CEO Andreas Tostmann. Anfang April war der Investor noch mit seinem ersten Übernahmeangebot bei der Belegschaft abgeblitzt.