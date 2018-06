Die Premiere ist bereits geglückt: Schon am Nova Rock in Nickelsdorf verwöhnte Starkoch Max Stiegl die Gourmets unter den Festivalgästen mit Schmankerln aus der Haubenküche. Sein „Gut Purbach“ verlegt Stiegl jetzt auch in den Eisenstädter Schlosspark, wo am 29. und 30. Juni die Stars aufspielen.

Gänse-Kebab und Burger zur Stärkung

Der BVZ verriet Max Stiegl schon vorab, was am Festivalwochenende auf den (Papp-)Teller kommt: Die Entscheidung fällt schwer zwischen Gänse-Kebab mit Kastanien, Majoran und Rotkraut oder Balkan-Burger vom Spanferkel mit Ajvar, Kajak und Pita – am besten beides probieren. Denn, so Stiegl: „Gutes Essen sollte grundsätzlich eine Selbstverständlichkeit sein, egal ob bei Festivals, in der Schule oder im Kindergarten …“

privat/Müllner

Mit dem Festivalprogramm von Ewald Tatars Barracuda-Music hat der Haubenkoch auch selbst helle Freude, wie er der BVZ erzählte: „Ich liebe Musik! Je nach Tagesverfassung von den Toten Hosen und Rolling Stones über Billie Holiday und Giora Feidman bis Chopin.“

