Stefan Eigner ist der Starmaniac 2022

Eingestiegen in den Abend war der Karaoke-DJ und -Fan Stefan Eigner mit seiner Interpretation von Nick Jonas' "Jealous", dem sich "Writing's on the Wall" von Sam Smith anschloss. Mit diesem Gesamtpaket setzte er sich in der Runde der letzten Zwei schließlich gegen die 21-jährige Judith Lisa Bogusch durch, die mit der ihrem Vater gewidmete Ode "Zug zurück" um Stimmen warb. "Oh Mann", so der einzige Kommentar des sprachlosen Siegers.

Zuvor war nach dem Auftakt zur Show mit einem neuen Song und dem selbstgewählten Lieblingssong bereits der 21-jährige Sebastian Holzer aus Niederösterreich vom Publikum nach Hause geschickt worden. Ganz alleine bestreiten mussten die drei Finalisten die letzte Runde der heurigen Staffel aber ohnedies nicht, fanden sich doch zahlreiche der in den bisherigen Staffelfolgen ausgeschiedenen Kollegen für eine gemeinsame Performance des Filmsongs "Let's Go Crazy" ein.

Damit ging nun die 2. Staffel nach der "Starmania"-Renaissance im Vorjahr zu Ende, bei der Moderatorin Arabella Kiesbauer mit Philipp Hansa als kommentierendem Beiwagerl ihre souveräne Doppelconference abrundeten, während die Jury in der Finalrunde weniger zu sagen, sondern nur viel zu reden hatte: Die Stammbesetzung aus "Amadeus"-Abräumer Josh. und Model Lili Paul-Roncalli sowie Gastjurorin Mathea durften die Auftritte zwar kommentieren, die Abstimmung blieb jedoch allein dem TV-Publikum vorbehalten.

Und ganz zu Ende muss für die eingefleischten Fans Starmania mit dem heutigen Abend noch nicht sein, gibt es auf Ö3 doch morgen zwischen 6 und 12 Uhr den "Supersamstag", bei dem man nochmals die Höhepunkte samt Interviews Revue passieren lässt. Und am 4. Juni in St. Pölten starten die Finalteilnehmer der heurigen Staffel auch noch persönlich ihre Livetournee durch Österreich.

