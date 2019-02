Südtirol zog Bilanz nach Chaos auf Brennerautobahn .

Nachdem in Südtirol nach den Schneefällen am Wochenende und dem dadurch ausgelösten Chaos auf der Brennerautobahn (A22) wieder Normalität eingekehrt ist, hat das Land Bilanz gezogen: Seit Samstag waren neben 470 Mitarbeitern des Straßendienstes mit 220 Schneeräumfahrzeugen in 12.000 Arbeitsstunden auch 134 Freiwillige Feuerwehren mit rund 1.600 Mann im Einsatz.