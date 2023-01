Schneestürme Tote und Verkehrschaos bei Wintereinbruch in Japan

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Schnee sorgt in Japan für Verkehrsbehinderungen Foto: APA/dpa

B ei heftigen Schneestürmen und klirrender Kälte sind in Japan mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In Teilen des Inselreiches sanken die Temperaturen auf Rekordtiefstände von stellenweise bis zu zwölf Grad unter Null. Der Bahn- und Straßenverkehr war schwer beeinträchtigt, viele Straßen waren vereist. Tausende Menschen mussten in den westlichen Präfekturen Kyoto und Shiga die Nacht in Zugabteilen oder Bahnhöfen verbringen.