Bei der Geburt sind Nasenbären blind und taub. Von der Nasenspitze bis zum Po messen sie ohne Schwanz nur rund zehn Zentimeter. In den ersten Wochen wurden die Minis in einem Nest versorgt, berichtete der Zoo am Donnerstag.

"Mittlerweile kann man die aufgeweckten Jungtiere gut beobachten. Vor allem Vater Fernando ist für seinen Nachwuchs ein geduldiger Spielgefährte. Das Herumtollen macht ihm selbst viel Spaß", erzählte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Sind die Kleinen vom Spielen müde, kuschelt sich die ganze Familie zu einem Knäuel zusammen. Dann sieht man nur einen Wirrwarr aus Köpfen, Beinen und nasenbärentypischen langen Schwänzen.

Nasenbären sind Allesfresser

Noch werden die Jungtiere von Mutter "Puppe" gesäugt. Das Futter der Eltern wird aber bereits probiert: vor allem gekochtes Eiklar und Obst. Fleisch sagt den Kleinen noch nicht wirklich zu. Sie wissen wohl noch nicht, dass Nasenbären Allesfresser sind. Für "Puppe" und "Fernando" ist es der zweite Nachwuchs. Die beiden Jungtiere aus dem Vorjahr wurden Mitte März an den Bellewaerde Zoo in Belgien abgegeben. Die Zwillinge sind Weibchen.

Hering-Hagenbeck: "Unsere Tierpfleger verfolgen bei der Namensgebung der Nasenbären die gleiche Idee wie in der Hundezucht. Der erste Wurf im Vorjahr war der A-Wurf mit 'Alonso' und 'Alessandro'. Die Weibchen wurden nun 'Bonita' und 'Belize' genannt - zwei südamerikanische Namen passend zum Verbreitungsgebiet der Nasenbären."