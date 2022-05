Abadan Schon 14 Tote bei Einsturz eines Einkaufszentrums im Iran

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

80 Menschen sollen sich noch unter den Trümmern befinden Foto: APA/Reuters/dpa

B eim Einsturz eines in Bau befindlichen Einkaufszentrums im Südwesten des Iran in der Stadt Abadan ist die Zahl der Toten am Dienstag auf mindestens 14 gestiegen. "Nach den neuesten Zahlen gibt es 14 Tote und 32 Verletzte", sagte Innenminister Ahmad Wahidi. Zuvor hatten die Behörden zehn Tote gemeldet. Das im Bau befindliche zehnstöckige Gebäude in Abadan im Südwesten des Landes war am Montag teilweise kollabiert.