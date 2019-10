FPÖ: Gremien gaben sich Klinke in die Hand .

Nahtlos ineinander übergegangen sind die beiden Gremiensitzungen der FPÖ am Dienstag. Wortmeldungen, etwa zu Heinz-Christian Straches erklärtem Rückzug aus der Politik, gab es nach dem Präsidium keine. Am späten Nachmittag trat der etwas größere Vorstand zusammen, der ungefähr bis in den frühen Abend über die weiteren Schritte nach der Nationalratswahl beraten wird.