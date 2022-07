Evakuierung Schüsse in Kopenhagener Einkaufszentrum: Mehrere Tote

Das Einkaufszentrum wurde von Einsatzkräften evakuiert Foto: APA/dpa

B ei den Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum sind mehrere Menschen getötet worden. Das sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt.