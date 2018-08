24-Jähriger verschenkte Heroin an Schülerinnen .

Weil er zwei Schülerinnen Heroin geschenkt haben soll, hat sich ein 24-Jähriger am Montag am Landesgericht in Eisenstadt verantworten müssen. Dem Burgenländer wurde außerdem der unerlaubte Umgang mit Suchtgiften vorgeworfen. Er wurde nicht rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1.440 Euro sowie zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt.