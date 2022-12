Arzt aus dem Südburgenland verurteilt: Ein Jahr unbedingt

Werbung

Vier Patientinnen hatten gegen den Mediziner schwere Vorwürfe erhoben. Der Arzt soll die Frauen nach endoskopischen Untersuchungen im Aufwachraum seiner Ordination an den Brüsten und im Intimbereich begrapscht haben. Die Vorfälle sollen sich im Zeitraum zwischen Juni und September 2021 ereignet haben. Der Arzt hatte sich bereits zu Prozessbeginn im Mai dieses Jahres nicht schuldig bekannt. Sein Anwalt argumentierte mit Halluzinationen und sexuellen Wahnvorstellungen, die im Zusammenhang mit der Verabreichung von Sedierungsmitteln auftreten können. Am Mittwoch wurden vier Ordinationsangestellte zu einem Vorfall befragt, der erst während des laufenden Prozesses zur Anzeige gebracht worden war.

Nie allein mit Patientinnen?

Die Frauen bestätigten wie schon in früheren Aussagen, dass ihr Chef nie mit einer Patientin alleine im Aufwachraum gewesen sei. Warum seit den angezeigten Vorfällen keine weiteren derartigen Phänomene mehr aufgetreten seien, könne er sich aber nicht erklären. Am Ablauf in der Ordination und an den Narkosemitteln habe er nichts geändert.

Staatsanwalt: Frauen erlebten „Missbrauch“

Staatsanwalt Heinz Prinke verwies darauf, dass die mutmaßlichen Opfer der Übergriffe „Missbräuche“ erlebt hätten und keine „euphorischen Erlebnisse“, wie sie von einem Sachverständigen als mögliche Nebenwirkung von Sedierungsmitteln beschrieben wurden. Hinsichtlich der Aussagen der Angestellten des Arztes vermutete der Staatsanwalt einen Loyalitätskonflikt, in dem sich die Zeuginnen wegen ihres Arbeitsverhältnisses befänden. „Die Frage ist, warum in so kurzer Zeit und sonst nirgends in Österreich vier Patientinnen über Missbräuche berichten“, wunderte sich der Staatsanwalt.

Verteidiger bezichtigte Opfer der Lüge

Der Verteidiger bezichtigte jene Frau, die unmittelbar nach ihrem Aufenthalt in der Arztordination Anzeige erstattet hatte, der Lüge und stellte in den Raum, die Frauen hätten sich hinsichtlich der Anzeigen abgesprochen. „Diese Frauen denken sich, wenn es bei ihr so war, dann wird es bei mir auch so gewesen sein“, meinte der Anwalt. Erst durch jene Frau, die als erste Anzeige erstattete, hätten sich die anderen bewegt gefühlt, das auch zu tun. Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Doris Halper-Praunias beriet lange über die Schuldfrage. Das mit Spannung erwartete Urteil lautete dann auf „schuldig des sexuellen Missbrauchs“. Der bislang unbescholtene Arzt wurde zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, davon ein Jahr unbedingt.

Arzt akzeptiert das Urteil nicht

Gegen dieses Urteil meldete der Anwalt des Angeklagten Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab – das Urteil ist nicht rechtskräftig. Drei von einer Anwältin vertretenen Opfern wurden Entschädigungen in der Höhe zwischen 1.000 und 1.800 Euro zugesprochen. Auch dagegen meldete der Verteidiger Berufung an. Das Gericht begründete die Verurteilung damit, dass eine Häufung der Fälle von sexuellen Missbrauch in einem so kurzen Zeitraum nicht durch Halluzinationen erklärbar sei, die durch das Narkosemittel verursacht werden können. In Österreich gebe es zu derartigen Halluzinationen keinen einzigen dokumentierten Fall, weltweit nur eine Handvoll.