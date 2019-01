Wien vernetzt Lehrer und Eltern .

Wien verstärkt die Unterstützung durch Sozialarbeiter an Wiener Schulen. Bürgermeister Michael Ludwig, Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bildungsdirektor Heinrich Himmer (alle SPÖ) habe am Dienstag über die bevorstehende Einführung von "Schulkooperationsteams" berichtet. Diese sollen nicht nur Ansprechpartner für Lehrkräfte sein, sondern auch direkt mit den Familien in Kontakt treten.