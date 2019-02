Da auch in Teilen von Tschechien sowie den drei deutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ein Ferienstart auf dem Programm steht, erwarten die Autofahrerklubs am Wochenende Verkehrsprobleme auf den Straßen. In Wien werden ab Freitagnachmittag Staus auf den Stadtausfahrten befürchtet. Im Westen sind erfahrungsgemäß die Westautobahn - Staus drohen dort vor allem im Großraum Salzburg -, die Tauernautobahn von Salzburg in den Pongau sowie die Inntalautobahn in Tirol und die Rheintalautobahn in Vorarlberg betroffen.