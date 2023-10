Polizei Schusswechsel in Wien-Floridsdorf - Verdächtige festgenommen

Polizei im Großeinsatz Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Werbung

B ei einer Schießerei in Wien-Floridsdorf sind am späten Samstagabend vier Personen verletzt worden. Die Landespolizeidirektion sprach auf APA-Anfrage von einem Schusswechsel in der Floridusgasse. Vier Verdächtige wurden kurze Zeit später in Floridsdorf festgenommen, bestätigte die Polizei gegen 22.45 Uhr auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter). Dem Vernehmen nach soll ein Familienstreit der Hintergrund für die Auseinandersetzung gewesen sein.