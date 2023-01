Schutzimpfung Bereits 20 Mio. Corona-Impfungen in Österreich verabreicht

Tausende Todesopfer und Zehntausende schwere Erkrankungen verhindert Foto: APA/HANS PUNZ

A m Mittwoch ist die 20-millionste Covid-Schutzimpfung in Österreich verabreicht worden. Exakt 6.746.702 Menschen in Österreich haben bisher zumindest eine Impfung erhalten, das sind fast drei Viertel der Gesamtbevölkerung (74,2 Prozent). "Die Impfung hat Tausende Todesopfer in Österreich verhindert und Zehntausenden Menschen schwere Erkrankungen erspart. Der Nutzen übersteigt das Risiko um ein Vielfaches", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag.