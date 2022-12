Schwerer Verkehrsunfall in Salzburg forderte Todesopfer

Werbung

Durch den Zusammenstoß wurden der oberösterreichische Lenker und seine Beifahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen. Der 58-jährige Fahrer wurde nach Erstversorgung ins Klinikum Schwarzach eingeliefert, seine Begleiterin starb nach erfolglosen Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der 80-jährige Salzburger blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der Schönbergtunnel blieb für drei Stunden gesperrt. In einer Presseaussendung teilte die Polizei mit, dass bei keinem der beiden Fahrzeuglenker eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen festgestellt werden konnte. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Untersuchung an, um die Unfallursache zu klären.