Klimawandel Schwarzenegger lädt zum "Austrian World Summit"

A rnold Schwarzenegger lädt am Dienstag wieder zum "Austrian World Summit" in die Wiener Hofburg. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen unter dem Motto "We have the Power" erneut Lösungen für die fortschreitende Klimakrise. Insbesondere wird der Klimaschutz als friedensicherendes Element thematisiert.