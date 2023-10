Freizeitgestaltung Schwarzeneggerfigur bei Madame Tussauds in Wien

Schwarzenegger von Gewessler gelobt Foto: APA/MADAME TUSSAUDS WIEN

Z wölf Jahre nach der ersten Version hat Arnold Schwarzenegger am Montagabend eine zweite Wachsfigur im Wiener Prater bekommen. Er ist somit die erste Persönlichkeit, die hier eine neue und überarbeitete Version erhält. "Heute gilt sein großes Engagement dem Umweltschutz. Deshalb ist es uns wichtig, ihn so wie man ihn heute kennt, als Botschafter für die Umwelt, in einem authentischen Setting zu zeigen", meinte Lukas Rauscher, Marketing Manager von Madame Tussauds Wien.