Schwarzer Flügel statt goldener Bösendorfer im Parlament

"Kunst und Kultur haben in Österreich einen sehr hohen Stellenwert. Leider hat die politische Polarisierung in diesem Fall viele andere positive Aspekte im neurenovierten Hohen Haus überstrahlt", nahm das Büro des Präsidenten Stellung zur Debatte um den Bösendorfer. Nachdem mehrere Optionen geprüft wurden, habe sich Sobotka dazu entschlossen, ein schwarzes Klavier anzuschaffen. "Diesbezügliche Gespräche laufen."

Das Grand Piano in der Spezialausführung "Secession" ist derzeit noch im Empfangssalon des renovierten Parlaments aufgestellt. Zuletzt war sogar ein Ankauf des vergoldeten Flügels in Betracht gezogen worden, was aber wieder verworfen wurde. Der sechsmonatige Mietvertrag mit der Firma Bösendorfer läuft im Juni aus.

Geht es nach den Blauen, bräuchte es nicht einmal ein schlichtes Klavier im Parlament. Die "ewige Verschwenderei" des Präsidenten müsse endlich ein Ende haben. Gerade in Zeiten des knappen Geldes in der Bevölkerung, der steigenden Inflation und Armutsgefährdung reiche ein Triangel für den Präsidenten, mokierte sich Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung.