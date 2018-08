Gestohlene Kronjuwelen weiter verschwunden .

Zwei Tage nach dem Diebstahl historischer Kronjuwelen in Schweden fehlt von den Tätern und der Beute jede Spur. Die Polizei gehe weiter Hinweisen nach und durchsuche Datenbanken, sagte Sprecher Stefan Dangardt am Donnerstag. Es gebe aber nicht Konkretes. Vermutlich zwei Täter hatten am Dienstagmittag Diebesgut von historischem Wert aus dem Dom zu Strängnäs westlich von Stockholm erbeutet.