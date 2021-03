Ibrahimovic-Comeback: Königskrönung und Hymnensänger .

Zlatan Ibrahimovic hält, was er verspricht. In seiner ihm typischen Bescheidenheit hatte er schon das Comeback in der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft als "Die Rückkehr von Gott" angekündigt. Und auch nach dem 1:0 gegen Georgien zog der 39-jährige Stürmerstar am Donnerstagabend einen bemerkenswerten Vergleich: Er krönte sich zum neuen König der Schweden - bei Twitter mit einem Foto eines lachenden Ibrahimovic. Drüber stand: "Carl XVII Guztaf".