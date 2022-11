Schweden Junge Schweden verklagen Land wegen mangelnden Klimaschutzes

APA / NÖN.at

Aktivistin Greta Thunberg schloss sich Klage an Foto: APA/AFP

M ehr als 600 junge Menschen, darunter die Klimaaktivistin Greta Thunberg, haben eine Klage gegen den schwedischen Staat wegen mangelnder Klimaschutzmaßnahmen eingereicht. "Noch nie wurde ein Klimarechtsverfahren von dieser Größenordnung in das schwedische Rechtssystem eingebracht", sagte Ida Edling von der Organisation Aurora. Die Organisation hat die Klage initiiert und erklärte, sie sei am Freitag einem Gericht in Stockholm digital übermittelt worden.