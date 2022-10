Schweden Schwedische Regierung mit Unterstützung der Rechtsradikalen

Kristersson präsentierte Einigung auf Regierung Foto: APA/dpa

D er Konservative Ulf Kristersson steht vor der Wahl zum nächsten Regierungschef von Schweden. Nach der Bekanntgabe einer mehrheitsfähigen Regierungszusammenarbeit werde er dem Parlament noch am Freitag vorschlagen, Kristersson zum nächsten schwedischen Ministerpräsidenten zu bestimmen, kündigte Parlamentspräsident Andreas Norlén in einer Pressekonferenz in Stockholm an.