Dokumente unterzeichnet Schweden und Finnland reichten NATO-Mitgliedsanträge ein

Am NATO-Hauptquartier könnten bald zwei neue Flaggen aufgezogen werden Foto: APA/dpa

S chweden und Finnland haben offiziell die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Botschafter der beiden Länder übergaben Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in der Früh in der Brüsseler Bündniszentrale die entsprechenden Dokumente. Die nordischen Länder wollen dem Militärbündnis aus Sorge um ihre Sicherheit nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine beitreten. Beide Länder geben damit ihre lange Tradition der militärischen Bündnisfreiheit auf.