Schweiz und Norwegen im WM-Achtelfinale - Marokko siegt

Den Auftakt zum Torfestival bei Norwegen machte Sophie Roman Haug mit Treffern in der 6. und 17. Minute. Weitere Torschützinnen waren Caroline Graham Hansen (31.), Alicia Barker (48.) per Eigentor und Guro Reiten (53./Elfmeter), ehe Haug mit ihrem dritten Treffer dann auch den Schlusspunkt setzte (95.). Schweiz gewann die Gruppe A mit 5 Punkten vor Norwegen (4), dem im Torverhältnis schlechterem Neuseeland (4) und den Philippinen (3). Neuseeland versuchte vergeblich bis zum Schluss, vor 25.947 Zuschauer den ersehnten Treffer für das Weiterkommen zu erzielen.

Südkoreas Fußballerinnen stehen bei der WM vor dem Aus. Bereits in der 6. Minute brachte Ibtissam Jraïdi vor 12.886 Zuschauern in Adelaide die Marokkanerinnen die Führung, die damit ihre Chance auf das Achtelfinale wahrten. Südkorea, am Donnerstag (12.00 Uhr/MESZ) der Gegner Deutschlands im letzten Gruppenspiel, hatte die Auftaktbegegnung mit 0:2 gegen Kolumbien verloren. Marokko unterlag Deutschland mit 0:6. Am Sonntag stand ab 11.30 Uhr in Sydney noch die Partie Deutschland gegen Kolumbien auf dem Programm (live auf ORF 1).

Marokkos Verteidigerin Benzina sorgte ebenfalls für eine Premiere. Ein Verbot des Fußball-Weltverbandes FIFA, bei Spielen unter seiner Regie aus "Gesundheits- und Sicherheitsgründen" eine religiöse Kopfbedeckung zu tragen, wurde 2014 nach Protesten von Aktivisten, Sportlern sowie Regierungs- und Fußballfunktionären aufgehoben.