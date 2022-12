Schweizer Feuz beendet Karriere nach Hahnenkamm-Rennen

Werbung

Der sympathische Eidgenosse hat in seiner Laufbahn insgesamt 16 Weltcup-Siege gefeiert, 13 in der Abfahrt und drei im Super-G. Die kleine Kristallkugel in der Abfahrt gewann Feuz insgesamt vier Mal, bei den Winterspielen in Peking gewann er dieses Jahr Gold. Bei der Heim-WM in St. Moritz 2017 krönte er sich in der schnellsten Disziplin zum Weltmeister. Insgesamt gewann er je drei Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften.

"Grenzen auszureizen und Risiko zu nehmen, waren jahrelang meine Leidenschaft im Skirennsport. Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl aber, dass die körperlichen Grenzen erreicht sind", erklärte der Schweizer, dessen Lebensgefährtin die österreichische Ex-Rennläuferin Katrin Triendl ist. Mit ihr hat er auch zwei Kinder, Töchterchen Luisa kam erst dieses Jahr im Jänner - kurz vor den Hahnenkamm-Rennen zur Welt.

Seiner Familie dankte er nach seinem Olympia-Triumph im Februar auch als allererstes. "Den Sieg widme ich meiner Freundin, die mit zwei Kindern zuhause alles managt, dass ich am Start den Kopf freihabe und alles riskieren kann", erklärte Feuz damals. Nun wird er demnächst mehr Zeit für sie haben. "Ich bin unheimlich dankbar, dass ich meine Leidenschaft so lange ausüben konnte und freue mich nun auf mehr Zeit mit meiner Familie und bin gespannt, welche neuen Herausforderungen in mein Leben treten werden" sagte Wahl-Tiroler, der mit Katrin, Luisa und der vierjährigen Clea in Aldrans bei Oberperfuss lebt.

Dass Feuz seine Karriere auf der Streif ausklingen lässt, erscheint angesichts seiner Erfolge sowie Wahlheimat nur logisch. Der Speed-König triumphierte in der Gamsstadt 2022 einmal und 2021 zweimal - natürlich in der Abfahrt. Am kommenden Montag will der Eidgenosse beim Weltcup in Bormio sich zu seinem Karriereende näher äußern.