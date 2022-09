Schwer verletzt Radfahrerin bei Unfall in Wien unter Lkw eingeklemmt

Schwerverletzte von Berufsfeuerwehr geborgen Foto: APA/THEMENBILD

Z u einem schweren Unfall ist es am Mittwoch im Frühverkehr in der Operngasse in Wien gekommen: Ein Lkw dürfte bei einem Abbiegevorgang eine Fahrradfahrerin erfasst haben.