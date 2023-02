Schwere Muskelverletzung Jantscher fehlt Sturm Graz erneut wochenlang

Jantscher muss wieder pausieren Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

S turm Graz muss erneut mehrere Wochen auf Jakob Jantscher verzichten. Der Offensivspieler zog sich eine schwere Muskelverletzung in der linken Wade zu, wie der Bundesliga-Zweite am Montag mitteilte. Der 34-Jährige fiel bereits im Herbst mit einer ähnlichen Verletzung lange aus, dabei erwischte es allerdings das rechte Bein. Eine Rückkehr von Jantscher auf den Rasen zum Individualtraining werde je nach Verlauf der Blessur in rund zwei Wochen möglich sein, schrieb Sturm.