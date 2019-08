Sturm sorgte für abgedeckte Häuser in Tiroler Ort .

Ein schweres Gewitter mit Sturm hat in der Nacht auf Montag in der Tiroler Gemeinde Mieming (Bezirk Imst) vereinzelt schwere Schäden verursacht. Die Dächer zweier Einfamilienhäuser wurden abgedeckt sowie jene zweier Wirtschaftsgebäude stark in Mitleidenschaft gezogen.