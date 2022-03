Formel 1 Schwerer Schumacher-Unfall im Qualifying in Saudi-Arabien

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Probleme für Mercedes und Hamilton setzten sich fort Foto: APA/AFP

Ein schwerer Unfall von Mick Schumacher hat das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien vorzeitig angehalten. Der Haas-Pilot krachte am Samstag seitlich heftig in die Betonbegrenzung, an seinem Wagen entstand massiver Schaden. Über den Zustand des Deutschen war vorerst bekannt, dass er ansprechbar gewesen sein soll. "Er ist bei Bewusstsein", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner bei ServusTV. Schumacher hat demnach "keine sichtbaren Verletzungen" erlitten.