Niederländische Bahnweltmeisterin im künstlichem Koma

Wie der Verband des Landes mitteilte, wurde die 30-Jährige nach einer Operation ins künstliche Koma versetzt. Pieters hatte sich am Donnerstag beim Straßentraining in Alicante am Kopf verletzt. Erst nach dem Aufwachprozess könnten weitere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand gemacht werden, hieß es.

Pieters holte in den vergangenen Jahren mit Kirsten Wild dreimal den WM-Titel im Zweier-Mannschaftsfahren, zuletzt vor zwei Monaten in Roubaix.