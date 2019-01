Bluttat im Wiener Hauptbahnhof: Täter in Justizanstalt .

Der 21-jährige Spanier, der in der Nacht auf Dienstag im Wiener Hauptbahnhof seine 25-jährige Schwester mit einem Küchenmesser erstochen hat, wird laut Polizei am Mittwoch in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.