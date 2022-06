Schwimm-WM Alexandri-Schwestern holen historische WM-Bronzemedaille

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Anna-Maria und Eirini Alexandri haben die Welt auf den Kopf gestellt Foto: APA/AFP

D as Synchron-Duett Anna-Maria und Eirini Alexandri hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest Bronze in der Technischen Kür gewonnen und damit den nächsten Karriere-Meilenstein erreicht. Das österreichische Duo holte im Finale am Sonntag 91,2622 Punkte und musste sich nur China und der Ukraine geschlagen geben. Für die 24-jährigen Drillingsschwestern war es die dritte Medaille bei Großereignissen nach zweimal EM-Bronze im vergangenen Jahr.