Schwimm-WM WM-Rang neun für Hercog im Freiwasser über 10 km

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Packende Schlusspurts sowohl bei den Frauen als auch Männern Foto: APA/AFP

J an Hercog hat bei der Schwimm-WM in Budapest im Freiwasser-Bewerb über 10 km den neunten Platz geholt. Es war das beste WM-Ergebnis, das jemals ein Österreicher im Open Water erreicht hat. Hercog setzte sich am Mittwoch von Beginn in der Spitzengruppe fest, erst in der letzten der sechs Runden verlor er etwas den Anschluss. Auf den neuen Weltmeister Gregorio Paltrinieri fehlten dem Athlet vom USC Graz nur 2:11 Minuten.