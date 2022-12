Schwimmen Bucher über 100 m Delfin als Achter ins WM-Semifinale

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Simon Bucher mit Chance auf das dritte OSV-Finale in Melbourne/Archiv Foto: APA/AFP

D er Tiroler Simon Bucher ist am Samstag in Melbourne als Vorlauf-Achter in das Kurzbahn-WM-Finale über 100 m Delfin geschwommen. In 50,06 Sek. blieb er 0,36 Sek. über seinem nationalen Rekord. Um den dritten Finaleinzug des OSV-Teams bei diesen Titelkämpfen geht es ab 10.22 Uhr MEZ. Bernhard Reitshammer hingegen ist über 50 m Brust nur zweiter Ersatz fürs Semifinale. Als 18. blieb der Tiroler in 26,64 um 0,54 Sek. über seiner OSV-Topmarke, 0,13 Sek. fehlten auf den Aufstieg.