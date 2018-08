Chinesin Liu mit Weltrekord über 50 Meter Rücken .

Die chinesische Schwimmerin Liu Xiang hat bei den Asienspielen in Indonesien einen Weltrekord über die 50-m-Rückenstrecke aufgestellt. Die 21-Jährige benötigte am Dienstag 26,98 Sekunden und unterbot damit die bei 27,06 Sek. stehende Bestmarke ihrer Landsfrau Zhao Jing, aufgestellt bei der WM in Rom im Jahr 2009. Zhao setzte damals auf einen vom Weltverband mittlerweile verbotenen Ganzkörperanzug.