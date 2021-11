Gigler, Reitshammer mit Final-Aufstiegen bei Kurzbahn-EM

Die Finaleinzüge von Heiko Gigler und Bernhard Reitshammer über 100 m Lagen waren am vorletzten Tag der Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Kasan das Highlight aus österreichischer Sicht. Vor allem Gigler imponierte, indem er als Vierter in seinem Halbfinale mit 52,04 Sekunden Reitshammer als Ö-Rekordler ablöste. Reitshammer schaffte den Aufstieg ins Finale als Siebenter in 52,42, er will sich Sonntag die heimische Bestmarke zurückholen.