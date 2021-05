Grabowski schwimmt am Sonntag ab 18.35 Uhr damit zum EM-Abschluss um eine Medaille. "Ich bin sprachlos und freue mich so sehr. Wenn es morgen so weiter geht, darf man mit einer Medaille spekulieren. So kurz vor den Spielen so eine gute Leistung zu zeigen, bedeutet mir wirklich viel", sagte Grabowski im ORF-TV-Interview.

Bucher verpasste die Teilnahme am Endlauf zwar, löschte aber den 100-m-Delfin-Rekord von Dinko Jukic (51,99/2012) aus. Im Halbfinale war Bucher am Vormittag in 52,25 auf Rang 15 gelandet. Heiko Gigler hatte über 50 m Kraul im nötigen Swim-off mit 22,05 Sekunden ebenfalls neuen österreichischen Rekord aufgestellt, im abendlichen Halbfinale wurde er in 22,10 in seinem Lauf Siebenter und damit Gesamtelfter.

Claudia Hufnagl (47./50 m Delfin), Xaver Gschwentner (54.) und Martin Espernberger (57./je 100 m Delfin) sowie Lena Kreundl (37.) und Cornelia Pammer (42./jeweils 50 m Brust) schieden in den Vorläufen aus.