Heiko Gigler erhielt Olympia-Einladung für Kraulsprint .

Der Kärntner Heiko Gigler hat eine Einladung des Schwimm-Weltverbandes (FINA) für die Olympischen Spiele erhalten. Der 25-Jährige wird vorbehaltlich der Nominierung am Montag durch das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) in Tokio in rund vier Wochen bei seinem Olympia-Debüt über 50 m Kraul antreten. Gigler hatte bei den Europameisterschaften im Mai in Budapest in 22,05 Sek. die Fix-Qualifikation um 4/100 Sek. verpasst, war dadurch aber ganz oben auf der Nachrückerliste.