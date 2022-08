Schwimmen Tiroler Bucher im EM-Finale über 100 m Delfin Fünfter

Simon Bucher ist über 100 m Delfin Medaillenkandidat Foto: APA/AFP

D er Tiroler Simon Bucher hat am Sonntag in Rom im Langbahn-EM-Finale der Schwimmer über 100 m Delfin Rang fünf belegt. In 51,44 Sek. verfehlte er seine persönliche Bestleistung um 0,26 Sek. sowie eine Medaille um 0,22 Sek. Im Juni in Budapest war der 22-Jährige auf dieser Strecke WM-Sechster geworden. Der EM-Titel ging in 50,33 an den ungarischen Favoriten und Europarekordler Kristof Milak.