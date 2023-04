NHL Seattle Kraken schafft erstmals Aufstieg ins NHL-Play-off

Seattle holte sich erstmals einen Platz im Play-off Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I n ihrer zweiten Jahr in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben die Seattle Kraken erstmals das Play-off erreicht. Seattle besiegte am Donnerstag die Arizona Coyotes mit 4:2 und sicherten sich damit den Aufstieg. In ihrer ersten Saison hatte Seattle unter 32 Mannschaften Platz 30 belegt.