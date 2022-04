Gerichtsprozess Sechs Monate bedingt für 15-Jährigen in Steyr

APA / NÖN.at

Urteil in Steyr für heute geplant Foto: APA/KERSTIN SCHELLER

E in 15-Jähriger Iraner ist am Freitag in Steyr wegen des Versendens eines Hitlerbildes sowie eines Hinrichtungsvideo der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und wegen Weiterleitens eines Kinderporno-Videos in sozialen Medien zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Teenager hatte sich damit entschuldigt, nicht gewusst zu haben, was er tat. Für den Staatsanwalt war klar: "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht". Das Urteil ist nicht rechtskräftig.