Bergrettung Sechs Tote bei Eisplatten-Bruch in den Dolomiten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Das Unglück ereignete sich in der Region Trentino Foto: APA (Archiv/dpa)

A uf der Marmolada in der norditalienischen Region Trentino ist am Sonntag eine große Eisplatte abgebrochen und hat sechs Menschen in Tod gerissen. Ein Dutzend Menschen wurden verschüttet, nach weiteren möglichen Vermissten wird noch gesucht. Acht Menschen konnten bisher geborgen werden. Die Eisplatte löste sich laut Angaben des Bergrettungsdienstes in der Nähe von Punta Rocca, entlang der Aufstiegsroute zum Marmolada-Gipfel.