Chronik Sechs Verletzte bei Unfall durch Alkolenker in Wien

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mit 2,5 Promille in an Kreuzung stehende Fahrzeugkolonne gerast Foto: APA/LPD Wien

B ei einem Verkehrsunfall durch einen Alkolenker sind in Wien-Brigittenau am Freitagabend sechs Personen verletzt worden. Der 27-jährige Autofahrer war laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise am Handelskai Richtung Freudenau unterwegs. An der Kreuzung mit der Stromstraße fuhr er auf eine stehende Fahrzeugkolonne auf. Sechs Erwachsene, darunter der Unfallverursacher mit 2,5 Promille, erlitten laut Polizei teils mittelschwere Verletzungen.