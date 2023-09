Unfälle Sechsjähriges Mädchen bei Ausflug tödlich verunglückt

Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät Foto: APA/THEMENBILD

E in sechsjähriges Mädchen ist am Donnerstagabend bei einem Ausflug zum Hohenzoller Wasserfall im Gemeindegebiet Bad Ischl tödlich verunglückt. Das Kind spielte im Bachbett des Saiherbachs, wo sich ein Steinblock gelöst haben dürfte und gemeinsam mit dem Mädchen umgestürzt war, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag mitteilte. Die Sechsjährige aus dem Bezirk Salzburg-Land erlitt dabei schwere Verletzungen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb das Mädchen noch an der Unfallstelle. Die Teilnehmer des Ausflugs - eine Ausflugsgruppe, bestehend aus zwei erwachsenen Betreuerinnen und acht Kindern - und deren Angehörige wurden anschließend vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.