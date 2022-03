„Königliche“ Vorschau auf den Sommer

Vollbild

FB

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Intendant Alfons Haider, Bühnenbildner Walter Vogelweider und Hauptdarsteller Kok-Hwa Lie (v.l.n.r.) am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Foto: APA/Georg Hochmuth Hauptdarsteller Kok-Hwa Lie am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Hauptdarsteller Kok-Hwa Lie am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Intendant Alfons Haider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Intendant Alfons Haider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Intendant Alfons Haider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Intendant Alfons Haider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Intendant Alfons Haider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Intendant Alfons Haider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Bühnenbildner Walter Vogelweider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Hauptdarsteller Kok-Hwa Lie und Intendant Alfons Haider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Foto: APA/Georg Hochmuth Hauptdarsteller Kok-Hwa Lie und Intendant Alfons Haider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Foto: APA/Georg Hochmuth Hauptdarsteller Kok-Hwa Lie und Intendant Alfons Haider am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Foto: APA/Georg Hochmuth Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Intendant Alfons Haider, Bühnenbildner Walter Vogelweider und Hauptdarsteller Kok-Hwa Lie (v.l.n.r.) am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Foto: APA/Georg Hochmuth Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Intendant Alfons Haider, Bühnenbildner Walter Vogelweider und Hauptdarsteller Kok-Hwa Lie (v.l.n.r.) am Donnerstag, 31. März 2022, im Rahmen eines Presse-Empfangs der Seefestspiele Mörbisch anl. der Sommerproduktion von "Der König und ich". Foto: APA/Georg Hochmuth

1 /18